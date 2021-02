Morte papà Alisson: Roma vicina al suo ex portiere

Una tragedia ha stravolto Alisson: è morto tragicamente il papà del portiere del Liverpool annegato nei pressi di una diga. Il messaggio della Roma

Alisson è stato sconvolto da una notizia terribile: il papà è scomparso tragicamente annegato nei pressi di una diga. Un momento davvero duro per il portiere del Liverpool.

La Roma non dimentica il suo ex giocatore e tramite i canali social ha voluto dare un segno di vicinanza al portiere brasiliano: ecco il messaggio per Alisson.