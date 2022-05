Morte Raiola, Sabatini: «Abbiamo litigato, ma ricorderò il tuo gesto di generosità»

Walter Sabatini con una lettera pubblicata sui social ha voluto ricorda Mino Raiola, morto nella giornata di ieri

La morte di Raiola ha lasciato sgomento tra gli addetti ai lavori. Una giornata dove in tanti ricorderanno Mino e il suo carattere. Tra i messaggi anche quello di Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana.

Mino non mi avresti dato la possibilità di farlo in vita, avresti polemizzato come al solito.

Abbiamo litigato abbastanza Mino, ma non posso dimenticare che nel momento in cui ero gravemente malato chiamavi mia moglie offrendogli di portarmi in America a spese tue. Un atto di generosità straordinaria, non dovuta e silenziosa.

Grazie Mino

Walter Sabatini