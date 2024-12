Lutto nel mondo del calcio, è morto Sergio Giunta: addio allo storico massaggiatore della Juventus

Lutto nel mondo del calcio italiano, è morto a 75 anni Sergio Giunta: è stato lo storico massaggiatore della Juventus

E’ morto nella giornata di ieri all’età di 75 anni Sergio Giunta, storico massaggiatore della Juventus negli anni dal 1994 al 2007, anno in cui poi aveva deciso di abbandonare il mondo del calcio. Giunta aveva cominciato la propria carriera calcistica proprio con la Vecchia Signora, prima di tornarne successivamente in altre vesti con l’arrivo sulla panchina bianconera di Marcello Lippi.

In precedenza al Torino, è stato una figura di riferimento per anni nel mondo juventino. La redazione di Calcionews24 porge le proprie condoglianze alla famiglia Giunta in questo difficilissimo momento.