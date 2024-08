Mourinho SICURO: «Con il Fenerbahce posso TRIONFARE ancora in Europa, sugli OBIETTIVI di mercato dico QUESTO»

Le parole di José Mourinho, nuovo allenatore del Fenerbahce, sulle prossime mosse di calciomercato. I dettagli

José Mourinho, nuovo allenatore del Fenerbahce, ha parlato in conferenza stampa degli obiettivi della sua nuova avventura. Stasera alle ore 20.30 scende in campo a Lille per centrare la qualificazione in Champions League.

OBIETTIVI IN EUROPA – «Il club non mi ha mai detto che la Champions League fosse una necessità. Sarebbe bello se potessimo giocare in Champions League, sia per il prestigio del club, sia per il prestigio del calcio turco, che infine per il prestigio dei giocatori stessi. Se mi chiedete se possiamo vincere la Champions beh, tutto è possibile, ma non credo ai miracoli. Se mi chiedete se possiamo vincere l’Europa League, sì, possiamo. Se mi chiedete se vogliamo giocare in Champions League o in Europa League, direi Champions League».

MERCATO – «Sono tranquillo, devo concentrarmi sui giocatori che ho. Se arriva un nuovo giocatore prima della chiusura del trasferimento, gli dico “benvenuto”. Speranze? Ho fiducia in me stesso, so che i giocatori che ho faranno del loro meglio».