Mourinho rischia l’esonero dal Fenerbahce! Situazione del tecnico delicata: le ultimissime

Josè Mourinho rischia l’esonero dalla panchina del Fenerbahce! La situazione del tecnico è molto delicata: le ultimissime

Sembra molto lontana l’accoglienza da star che ricevette nel corso del suo primo giorno in Turchia, perchè per Jose Mourinho anche l’avventura al Fenerbahce rischia seriamente di interrompersi in anticipo.

Secondo quanto riportato da AS la dirigenza turca non sarebbe per niente soddisfatta del rendimento della squadra, nonostante i gialloblu siano attualmente al secondo posto. A pesare però sarebbero i 6 punti di distacco dalla capolista Galatasaray. Il match decisivo dovrebbe essere la sfida di giovedì sera in Europa League contro l’Athletic Bilbao. Situazione da monitorare.