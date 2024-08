Mourinho prova lo SCIPPO al Barcellona: ha messo nel MIRINO Gundogan

Jose Mourinho prova lo scippo al Barcellona: per il suo Fenerbahce vuole portare a Istanbul Gundogan, i dettagli

Jose Mourinho vuole tentare il grande scippo al Barcellona e provare a portare al Fenerbahce Ilkay Gundogan. Il centrocampista è arrivato a parametro zero dal Manchester City lo scorso anno, ma potrebbe già lasciare i blaugrana.

Come riportato da As, tolti alcuni pochi giocatori – Lamine Yamal, Pedri e Cubarsi – non considerano nessuno incedibile e con il Fair Play finanziario a mettere alcuni paletti al mercato rendono importante ogni offerta in uscita. Per questo motivo i turchi sono fiduciosi di poter portare a Istanbul il centrocampista tedesco di origine proprio turca.