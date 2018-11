Manchester United, Mourinho: «Insultato per 90′, ma non rifarei il gesto»

L’allenatore del Manchester United, Mourinho, ha parlato al termine della sfida contro la Juventus del gesto a fine gara

L’allenatore dello United, Mourinho, è stato intervistato da SkySport al termine della sfida di Champions con la Juventus. Diversi i temi trattati, a partite dal gesto provocatorio fatto a fine partita nei confronti dei tifosi. Ecco cos’ha detto: «Il gesto finale ricorda il periodo all’Inter? No, sono stato insultato per 90’ minuti e son venuto qui per fare il mio lavoro. Non ho offeso nessuno, ma ho voluto fare il gesto di volermi far sentire un po’ di più. Son venuto qui per fare il mio lavoro e non per essere insultato. Se dovessi ripensarci non lo rifarei. Partita di alto livello, fantastica, è il massimo livello raggiunto finora. Non siamo in grado di far di più. abbiamo affrontato una squadra che è al top su tutti i livelli. Abbiamo cercato di fare, e abbiamo fatto, una partita molto positiva».

«Fellaini e Mata fondamentali? Fellaini non è stato disponibile alla prima partita, ma questa sera, quando è entrato ha trovato il giusto piglio per creare quelle due occasioni da cui sono arrivati i gol. Inserire i giovani qualche volta funziona e qualche volta no. Questa sera sono stati fondamentali. Forse era giusto il pareggio, ma alla Juve non cambia nulla perdere o pareggiare. Adesso ci basta un pareggio contro lo Young Boys per passare il turno».