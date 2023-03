«Mourinho-Serra, il labiale del quarto uomo non lascia dubbi»

Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport prende posizione a favore della sospensione della squalifica di Mourinho

«Si può condannare la Juve con le intercettazioni prese a prestito da un’inchiesta penale, si può stabilire se la palla sua entrata in porta con gli infrarossi, si può accertare un fuorigioco con l’occhio elettronico del Var. Perché non si dovrebbe poter giudicare la lealtà e l’adeguatezza del quarto uomo con le immagini della tv, quando l’interpretazione del suo labiale è univoca e non lascia dubbi sul senso oltraggioso e intimidatorio delle parole rivolte a Mourinho?».

Con questa domanda, Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport prende posizione a favore della sospensione della squalifica del mister romanista e sferra un duro attacco nei confronti di Serra. Anche per quelli che sono i precedenti: «Avevamo provato solidale indulgenza verso l’arbitro torinese che l’anno scorso, con il suo errore di precipitazione in Milan-Spezia, falsò l’esito della gara. Ci parve in quella circostanza che l’inesperienza del giovane direttore di gara meritasse una prova d’appello, in ragione dell’umiltà con cui ammise lo svarione. La sortita arrogante contro il tecnico della Roma dice che ci siamo sbagliati».