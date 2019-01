Mourinho, buonuscita da record: lo United paga 16,6 milioni di euro

Il Manchester United ha ufficialmente terminato ogni rapporto con Mourinho pagandogli una super buonuscita da 16,6 milioni di euro

José Mourinho non è più un dipendente del Manchester United. Dopo l’esonero, secondo il Daily Mail, è arrivata oggi la buonuscita per il portoghese. E si tratta di una cifra da lasciare a bocca aperta: 16,6 milioni di euro. Un compenso fuori dal normale per l’addio a un tecnico che non aveva più le redini della squadra, che nel frattempo vola con il sostituto Ole Gunnar Solskjaer. Grazie al licenziamento dai Red Devils, lo Special One potrà guardarsi intorno, con due proposte sul piatto: tornare a casa, in Portogallo, alla guida del Benfica o ritornare al Real Madrid, in crisi di risultati e con Florentino Perez alla ricerca di soluzioni.