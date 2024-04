Moviola Arsenal Bayern Monaco, l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match Arsenal Bayern Monaco, valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2023/24

L’episodio chiave della moviola del match tra Arsenal Bayern Monaco, valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Nyberg.

L’EPISODIO CHIAVE

Un rigore dato, un altro reclamato. Nessun dubbio sulla legittimità di quello accordato al Bayern per netto fallo di Saliba su Sanè. A 20 secondi dal termine, Saka è stato bravissimo ad allungare il passo per anticipare Neuer: la sterzata sul portiere tedesco si è conclusa con una caduta, ma l’arbitro Genn Nyberg era ben posizionato e ha optato per lasciar proseguire il gioco