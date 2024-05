Moviola Atalanta Bayer Leverkusen, l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave della gara valevole per la finale di Europa League 2023/2024: moviola Atalanta Bayer Leverkusen

L’episodio chiave della moviola del match tra Atalanta Bayer Leverkusen valido per la finale di Europa League 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Kovacs.

PRIMO TEMPO

Gara viva nel primo tempo, dinamica e con un discreto numero di fischi (10 falli a 7, italiani più scorretti). Jovanovic estrae due cartellini per Djimsiti (giusto) e Scamacca, reo di un tackle molto duro. Per effetto di questo intervento Wirtz riceve un’ammonizione per proteste, chiedeva un provvedimento più duro nei confrinti dell’attaccante atalantino. Al minuto 28 Adli rimane a terra in area di rigore ma è lui a travolgere Kolasinac, i tedeschi non si lamentano più di tanto. Sia Alonso che Gasperini non mancano di far sentire la loro voce dalla panchina, ma senza mai trascendere

SECONDO TEMPO

Altri due cartellini gialli per squadra, tutti assolutamente giusti. I colpevoli sono Zappacosta, Koopmeiners, Tapsoba e Andrich. Scamacca sbraccia, ma non è meritevole del secondo giallo. Si pensa a un’immediata sostituzione, invece Gasperini lo tiene in campo ancora a lungo. Unico episodio da moviola all’89’, sul 3-0. Hlozek chiede un rigore per una spinta in area di Scalvini, si ha un potential penalty check che si conclude con un nulla di fatto. Forse conta anche unn possibile fuorigioco nell’azione di Grimaldo. Rischiosa un’uscita di Musso che blocca la palla al limite dell’area, si salva per pochi centimetri. Si chiude con 21 falli per l’Atalanta e 12 per gli sconfitti.