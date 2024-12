Moviola Atalanta Empoli, Marelli: «Check lunghissimo, ecco perchè: per me non era da fischiare»

Moviola Atalanta Empoli, le parole di Luca Marelli in occasione del rigore concesso ai toscani e realizzato da Sebastiano Esposito

Luca Marelli su DAZN ho commentato la moviola di Atalanta Empoli: ecco la sua opinione in particolare sul rigore concesso ai toscani e realizzato da Sebastiano Esposito. Di seguito le sue parole.

«Check lunghissimo perché a mio parere erano indecisi. Grassi ha accentuato il contatto. Non è un calcio, è un tocco. Per me in queste circostanze bisogna lasciar correre. E’ vero che Grassi anticipa Djimsiti, il contatto è veramente leggero. In queste circostanze bisogna lasciar correre, non deve esserci l’on-field-review. L’entità di Inter-Napoli fu minima, qui c’è una differenza: se Feliciani l’avesse fischiato in campo, avremmo detto come per Inter-Napoli: un contatto sotto soglia, ma che una volta fischiato non può essere revocato dal campo. Qui è il contrario. Feliciani è stato richiamato proprio dal VAR. Per me il VAR non deve essere la moviola in campo. E questo è un episodio da moviola in campo».