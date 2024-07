MOVIOLA Austria-Turchia, l’episodio chiave del match

MOVIOLA Austria-Turchia, l’episodio arbitrale chiave del match valido per gli ottavi di finale degli Europei 2024

L’episodio chiave della moviola del match tra Austria-Turchia, valido per gli ottavi di finale degli Europei 2024. Dirige la sfida l’arbitro portoghese Soares Dias.

L’EPISODIO CHIAVE

Nel primo tempo l’arbitro portoghese fischia più falli degli austriaci (8-3), ma i cartellini (3 in tutto) sono pesanti per i turchi visto che Kokcu e Yuksek erano diffidati. Importante che Dias avverta subito, appena dopo 8 minuti, che non tollererà perdite di tempo, visto che il vantaggio immediato di Demiral potrebbe portare a un atteggiamento in tal senso sin da subito. Nella ripresa la gara, nonostante sia sul filo fino all’ultimo secondo, non presenta situazioni critiche e Dias deve estrarre solo un altro giallo. Applausi alle due squadre, è stata una sfida tanto vibrante quanto leale.