Moviola Bayern Monaco Inter: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 6ª giornata di Champions 2022/23: moviola Bayern Monaco Inter

L’episodio chiave della moviola del match tra Bayern Monaco e Inter, valido per la 6ª giornata della Champions 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Ivan Kruzliak.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

11′ Niente rigore per l’Inter – L’arbitro, dopo aver rivisto a lungo le immagini, non concede il calcio di rigore all’Inter per il tocco di mani in area di Mané.

61′ Gol annullato al Bayern – Choupo-Moting insacca da distanza ravvicinata, ma è in netto fuorigioco.