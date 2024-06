MOVIOLA Danimarca-Inghilterra, l’episodio chiave del match

MOVIOLA Danimarca-Inghilterra, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la seconda giornata degli Europei 2024

L’episodio chiave della moviola del match tra Danimarca-Inghilterra, valido per la seconda giornata degli Europei 2024. Dirige la sfida l’arbitro Artur Soares Dias.

L’EPISODIO CHIAVE

Gara molto tranquilla, senza particolari contestazioni sull’operato dell’arbitro Soares Dias. Sono 4 i gialli assegnati, 3 per i danesi e 1 per gli inglesi, tutti giustificati dal merito degli interventi e anche dalla sproporzione netta nel numero delle scorrettezze (13 a 5). Nel finale qualche lamentela per contatti non fischiati, come uno su Poulsen, ma nulla di particolarmente evidente. Unico errore, un vantaggio non concesso ai danesi per decretare un fallo su Wind.