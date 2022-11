L’episodio chiave del match valido per la prima giornata dei Mondiali tra le due Nazionali: moviola Danimarca Tunisia

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al 22′ giusta l’indicazione del guardalinee che segnala il fuorigioco in avvio di azione sul gol della Tunisia. Nel finale di primo tempo proteste per la Danimarca, che chiedeva un rigore su Delaney, ma l’arbitro lascia correre, giudicando l’assenza del fallo.

Nella ripresa a protestare sono i tunisini per un tocco di mano di Andersen, ma per l’arbitro e VAR non ci sono i limiti per un rigore.

Nel finale di gara il VAR richiama l’arbitro per un possibile rigore per la Danimarca per un tocco di mano della Tunisia, ma decide di non concederlo