Moviola Fiorentina Genoa, l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Fiorentina Genoa valido per la 32esima giornata del campionato di Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Di Marco.

EPISODIO CHIAVE

26′ – Gol annullato alla Fiorentina. Belotti segna con il diagonale, ma al momento di ricevere la palla era in fuorigioco. Check del VAR che decide di annullare.

40′ – Rigore per il Genoa: Martinez Quarta abbatte Ekuban in area: Di Marco non ha dubbi e indica il dischetto

63′ – Ammonito Spence che diventa anche il primo cartellino giallo della carriera di Di Marco in Serie A

70′ – Rigore per il Genoa: Kayode tira giù Retegui, il direttore di gara assegna il rigore ma dopo un controllo Var cambia idea. Si riprenderà da fallo in attacco

92′ – Ammonito Ranieri: fallo del difensore viola su Thorsby

95′ – Ammonito Bani: il baluardo difensivo di Gilardino si immola su Kouamè evitando la ripartenza dell’ivoriano