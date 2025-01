Moviola Fiorentina Torino, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2024/25

L’episodio chiave della moviola del match Fiorentina Torino, valido per la 21ª giornata della Serie A 2024/25. Incaricato di dirigere la gara dell’Artemio Franchi alle 12 e 30 oggi è l’arbitro Livio Marinelli.

MOVIOLA FIORENTINA TORINO, L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH:

1′ – E’ iniziata la partita Fiorentina Torino!

33’ – TORINO IN DIECI: espulso Dembelè, cambia il volto della partita, l’esterno granata entra in ritardo su Folorunsho e si guadagna la seconda ammonizione della sua gara. L’intervento non è dei più scorretti, ma l’ingenuità è evidente e l’arbitro – malgrado le rivendicazioni di Capitan Ricci – invita Dembelè ad abbandonare il campo

38′ – GOL DELLA FIORENTINA: Kean porta in vantaggio Palladino. Nasce tutto da un cross a rientrare con il destro – ben calibrato – di Gudmundsson. Sulla sfera si avventa Colpani che ci prova in mezza rovesciata e incontra la pronta risposta di Milinkovic-Savic. Sulla ribattuta però, l’ex Juve è il più veloce di tutti a infilare in rete. Il Var conferma la marcatura