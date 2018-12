Moviola Frosinone-Milan, gol annullato ai ciociari col VAR

Moviola Frosinone-Milan e Var, gli episodi arbitrali dubbi del lunch-match del Boxing Day: gol annullato nel primo tempo

Moviola Frosinone-Milan e Var, oggi si gioca il Boxing Day di Santo Stefano per la giornata numero 18 del campionato italiano di Serie A 2018/2019. Allo Stadio Stirpe di Frosinone si sfidano le formazioni di Baroni e Gattuso per l’inizio di una giornata ricca di calcio giocato. L’arbitro del match di mercoledì è Marco Guida, coadiuvato dagli assistenti De Meo e Longo. Il quarto uomo è Di Martino, mentre Valeri e Posado sono rispettivamente gli addetti al Var e Avar.

Episodio concitato intorno alla fine del primo tempo del match dello Stirpe. E’ il minuto 37 quando il Frosinone si vede annullare un gol siglato da Ciano. L’azione nasce da un intervento di Crisetig su Calhanoglu nella propria metà campo, via al contropiede che si tramuta in gol di Ciano da pochi passi. L’arbitro convalida, ma poi rivede l’episodio di inizio azione al Var. E decide di annullare il gol per una ‘cintura’ del centrocampista ciociaro sul turco rossonero. Episodio da moviola.