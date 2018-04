Moviola Lazio-Roma, Radu espulso nel finale di gara

Moviola Lazio-Roma: gli episodi contestati del derby della 32^ giornata di Serie A

Moviola Lazio-Roma, grande tensione all’Olimpico per Lazio-Roma, un derby dalla valenza doppia soprattutto in ragione delle ambizioni europee delle due contendenti. La partita è combattuta fin dalle primissime battute e l’arbitro Mazzoleni usa fin da subito i cartellini per mettere in chiaro le cose. A rischiare più di tutti è Lucas Leiva. Il centrocampista brasiliano all’11’ perde palla e per rimediare atterra Strootman ricevendo il primo giallo.

Al 33′ però ancora un fallo su Strootman rischia di costare carissimo all’ex Liverpool, con alcuni giocatori della Roma che arrivano a chiedere il rosso. Mazzoleni non estrae il cartellino rosso. Altro momento concitato al 56′ della ripresa: azione della formazione giallorossa, cross di Peres e piede di Radu, proteste della Roma e dello stadio per un mani che non c’è da parte del difensore biancoceleste. Proprio Radu, tuttavia, verrà espulso al minuto 78 per doppia ammonizione, lasciando i propri compagni in dieci uomini per il quarto d’ora finale della partita in programma allo Stadio Olimpico.