L’episodio chiave del match valido per la seconda giornata di Serie A 2019/20: moviola Milan Brescia

L’AIA ha designato Rosario Abisso come direttore di gara per la sfida di questa sera tra Milan e Brescia. Sono solo quattro le gare precedentemente arbitrate da Rosario Abisso al Milan, bilancio equilibrato: due vittorie, un pareggio e una sconfitta avvenuta nel 2017 a Cagliari per 2-1.

IN AGGIORNAMENTO