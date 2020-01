L’episodio chiave del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/20: moviola Napoli Fiorentina

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al 19′ Pasqua richiamato dal VAR per un possibile tocco di mano in area di rigore di Allan. L’arbitro tuttavia decide di non assegnare il penalty.