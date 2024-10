Moviola Napoli Lecce, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la nona giornata del campionato di Serie A 2024/25

L’episodio chiave della moviola del match tra Napoli-Lecce, valido per la giornata numero 9ª del campionato di Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Tremolada.

Direzione non complicata, con qualche imperfezione da parte di Tremolada: 20 i falli complessivi, 4 i cartellini gialli equamente spartiti tra le due squadre.

PRIMO TEMPO

Primo tempo con 9 falli complessivi (7 dei padroni di casa) e una serie di episodi da approfondire. Al settimo Tremolada non ritiene da giallo un chiaro atterramento di Ngonge su Banda, molto vivace con le sue sterzate improvvise. L’ammonizione è solo rinviata di 10 minuti: stavolta il napoletano pasticcia perdendo palla e trattiene Rafia per evitare la sua ripartenza. Dopo la metà del primo tempo il Napoli passa in vantaggio: sul tiro di Olivera fuori dallo specchio la deviazione di Di Lorenzo è buona, ma la posizione è in fuorigioco, anche se inizialmente viene convalidato. Perdonato un mani istintivo di Krstovic, accompagnato da un boato dello stadio, ma l’azione non è potenzialmente pericolosa e quindi la decisione è corretta, come spiega Luca Marelli su DAZN.

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia con un erroraccio dell’assistente che vede un mani di Dorgu assolutamente inesistente, regala una punizione laterale dalla quale poi nasce un corner. Al 51′ giallo per Di Lorenzo che blocca irregolarmente il solito spunto di Banda, bravo nel partire con uno stop orientato. All’ora di gioco Politano anticipa di testa Banda, che gli va addosso in netto ritardo. Per Luca Marelli ci sarebbero gli estremi del rigore ma l’intensità del contatto viene giudicata corretta dal direttore di gara. Ammonito per proteste Stellini, componente della panchina azzurra, il suo reclamo per un mani non è motivato. Gol di Di Lorenzo dell’1-0 stavolta regolare, Krstovic rimane a terra ma non sembra esserci un contatto falloso. Ammonito Pierotti che abbatte Lukaku su uno spunto impetuoso. A 3 minuti dal termine Krstovic pesta il piede a Buongiorno, l’arbitro inverte il fallo e concede una punizione importante per il Lecce, che però non la sfrutta adeguatamente. Ammonito Olivera per proteste vibranti su una rimessa laterale. A 2 minuti dal termine Di Lorenzo rischia il secondo giallo su Rebic, una sanzione che appare dovuta perché il fallo avviene a ridosso dell’area. Invece è proprio il croato a riceverlo poco dopo perché interrompe una corsa di McTominay.