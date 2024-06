MOVIOLA Olanda-Austria, l’episodio chiave del match

MOVIOLA Olanda-Austria, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la terza giornata degli Europei 2024

L’episodio chiave della moviola del match tra Olanda e Austria, valido per la terza giornata degli Europei 2024. Dirige la sfida l’arbitro Ivan Krusilak.

L’EPISODIO CHIAVE

Al 24′ c’è un duro intervento di Posch su Gakpo che cade sulla schiena, Kruzliak non tira fuori il cartellino. Lo farà dopo per il bolognese per una gamba tesa su Depay. Attorno alla mezzora l’arbitro convoca i due capitani Van Dijk e Arnautovic: non vuole più proteste continue. E per far sentire la sua autorità estrae due gialli nei due minuti successivi, pesante quello per Wimmer, che salterà gli ottavi, peraltro meritatamente: il suo pestone sulla caviglia di Geertruida è da arancione. Nella ripresa Wimmer rischia su Malen, fa fallo ma è già ammonito e anche Prass rischia un giallo per trattenuta iterata sullo scatenato olandese. L‘episodio chiave si ha sul 2-2 dell’Olanda: Depay se lo vede annullato per un mani che non esiste, il Var corregge l’errore e accorda il gol. Giusto, invece, l’annullamento sulla rete di Baumgartner, il fuorigioco è netto.