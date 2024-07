MOVIOLA Olanda-Turchia, l’episodio chiave del match

MOVIOLA Olanda-Turchia, l’episodio arbitrale chiave del match valido per i QUARTI DI FINALE degli Europei 2024

L’episodio chiave della moviola del match tra Olanda-Turchia, valido per i quarti di finale degli Europei 2024. Dirige la sfida il francese Turpin.

Fino ai minuti di recupero gli ammoniti sono stati tutti olandesi. Si spiega con la necessità di rimontare per gli uomini di Koeman, che in un caso hanno rischiato il cartellino “arancione” (anche se non esiste, ma per loro sì data la maglia…) per un pestone violento di Xavi Simons. Nel concitato finale, con tutta la forza di volontà dei turchi, sono piovute sanzioni alla squadra di Montella, compreso un giallo al ct e un rosso a Yildirim per proteste dalla panchina. Turpin se l’è cavata, pur con qualche imperfezione, giustificata dalla tensione di un risultato cambiato 3 volte.