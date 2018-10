Moviola Psv Eindhoven-Inter, gli episodi discussi della seconda giornata di Champions League, girone B

La partita tra Psv Eindhoven-Inter iniziata in questi minuti sarà arbitrata da Milorad Mazic. Per il fischietto serbo sarà il debutto assoluto con i nerazzurri visto che non ha mai avuto l’occasione di arbitrare la squadra di Spalletti. Mazic è uno degli arbitri più considerati da parte dell’Uefa, ha diretto l’ultima finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool terminata 3-1 in favore degli spagnoli.

Al 18′ del primo tempo Viergever colpisce con un braccio Icardi che provava ad approfittare di un retropassaggio. Mazic non interviene e non reputa l’intervento del difensore olandese falloso. Al 40′ Handanovic fa correre un brivido ai suoi tifosi. Su lancio lungo della difesa olandese Bergwjin anticipa il portiere sloveno che, uscendo dall’area di rigore, tocca il pallone con la mano. L’arbitro ammonisce Handanovic e non lo espelle perchè l’azione non è stata considerata da gol.