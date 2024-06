MOVIOLA Repubblica Ceca-Turchia, l’episodio chiave del match

MOVIOLA Repubblica Ceca-Turchia, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la terza giornata degli Europei 2024

L’episodio chiave della moviola del match tra Repubblica Ceca-Turchia, valido per la terza giornata degli Europei 2024. Dirige la sfida l’arbitro rumeno Istvan Kovacs.

L’EPISODIO CHIAVE

Gara fortemente condizionata dalla decisione di Kovacs nel primo tempo che estrae due gialli in pochi minuti ai danni di Barak. Se sul primo – una trattenuta netta – ci sono pochi dubbi, il secondo nasce da un suo passaggio che termina tenendo il piede un po’ alto: il pestone su Ozcan c’è, ma non sembra così volontario. Da lì in poi la gara si incattivisce, ci sono tante rudezze e proteste, persino un’ammonizione per Schick che siede in panchina. Da monitorare il comportamente di Yildiz: un minuto dopo avere ricevuto un giallo, salta con Coufal e alza un po’ il gomito per prendere posizione. Il ceko resta molto a terra con la speranza di pareggiare il numero degli espulsi, l’arbitro non è dello stesso avviso. Nella ripresa non ci sono più situazioni così decisive come il rosso a Barak. In compenso c’è una sfida che si incendia, anche per la situazione a lungo di incertezza sull’1-1. Pareggio che la Turchia contesta: Soucek raccoglie infatti una incerta presa di Gunok, disturbato da Chory (ma non sembra così’ irregolarmente). Le ammonizioni fioccano, ce ne sono tante anche per giocatori e componenti dello staff che siedono in panchina e proseguono anche dopo il fischio finale, con rosso a Chory e un totale di 18 cartellini estratti!