MOVIOLA Spagna-Georgia, l’episodio chiave del match

MOVIOLA Spagna-Georgia, l’episodio arbitrale chiave del match valido per gli ottavi di finale degli Europei 2024

L’episodio chiave della moviola del match tra Spagna e Georgia, valido per gli ottavi di finale degli Europei 2024. Dirige la sfida l’arbitro francese Letexier.

Sfida senza particolari tensioni, con soli due cartellini gialli (1 per tempo) e un atteggiamento della Georgia di grande correttezza, attestato dai 5 falli commessi, davvero pochissimi (non è facile del resto contenere i giocatori spagnoli…). Episodio chiave è l’1-1 di Rodri: il check lo conferma, Morata è sulla traiettoria del tiro ma fa di tutto per spostarsi e vi riesce, non disturbando assolutamente la visuale di Mamadarshvili