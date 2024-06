MOVIOLA Svizzera Italia, l’episodio chiave del match

MOVIOLA Svizzera-Italia, l’episodio arbitrale chiave del match valido per gli ottavi di finale degli Europei 2024

L’episodio chiave della moviola del match tra Svizzera-Italia, valido per gli ottavi di finale degli Europei 2024. Dirige la sfida l’arbitro Szymon Marciniak.

L’EPISODIO CHIAVE

Nel primo tempo Marciniak sanziona maggiormente gli azzurri, 8 falli contro i 5 degli avversari. Due i gialli: quello di Barella è solare, fatto per fermare un’accelerazione di Rieder; quello di El Shaarawy vira verso l’arancione, l’intervento su Schar provoca una torsione della caviglia molto pericolosa. Nella ripresa succede poco, la gara si chiude con 15 falli azzurri e 9 rossocrociati e si aggiunge un giallo di Mancini. Una gara di fatto chiusa a inizio ripresa, anche dal punto di vista disciplinare, non succede quasi nulla. Timidissime proteste per un presunto mani di Stergiou, Marciniak fa capire che lo svizzero ha toccato prima il pallone con la testa