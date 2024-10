Moviola Torino Como, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la nona giornata del campionato di Serie A 2024/25

L’episodio chiave della moviola del match tra Torino Como, valido per la giornata numero 9ª del campionato di Serie A 2024/25. Vediamo la moviola della gara, il cui calcio d’inizio è fissato per le 18 in punto. Dirige la sfida dell’Unipol Dumus l’esperto arbitro Giovanni Ayroldi.

L’EPISODIO CHIAVE

40′ – gol annullato ad Adams. L’attaccante viene imbucato bene in porta e a tu per tu con Audero non sbaglia. Peccato però, che era in fuorigioco. Strozzata quindi l’esultanza dei granata!

55′ – Il Torino lamenta un rigore: episodio particolare dopo 10 minuti dall’inizio della ripresa. Azione manovrata da parte dei padroni di casa, con Sanabria che serve Vojvoda sull’esterno. Il kosovaro colpisce bene per Adams che attorniato da difensori lombardi si gira a cercare nuovamente Sanabria. Quest’ultimo al momento del tiro viene anticipato da un duro intervento di Kempf. Protestano panchina, giocatori e tifosi del Toro: per arbitro e var non c’è nulla però