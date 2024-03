Moviola Torino Fiorentina: l’episodio chiave del match

Moviola Torino Fiorentina: l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2023/24

L’episodio chiave della moviola del match tra Torino Fiorentina, valido per la 27ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Marchetti.

L’EPISODIO CHIAVE

18′ – Check del VAR per un possibile rigore per il Torino, per un tocco di mano nell’area viola. La decisione è di non concedere il penalty.

40′ – Check del VAR sul gol del Torino: Zapata salta e spinge Milenkovic. Marchetti prima dà il gol, poi viene richiamato dal VAR alla review e decide di annullare.