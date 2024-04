Moviola Torino Frosinone, l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A: moviola Torino Frosinone

L’episodio chiave della moviola del match tra Torino e Frosinone valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Rapuano.

EPISODIO CHIAVE

Esplode lo Stadio Olimpico Grande Torino al minuto numero 34. Valeri entra in scivolata e colpisce in piedi Raul Bellanova. Potreste – evidenti – del granata: che chiede a gran voce il cartellino. L’arbitro, dopo un attimo di esitazione, si avvicina al ciociaro ed estrare il giallo. Giusta “punizione” per il fallo commesso. Sbagliato sarebbe stato lasciare impunito il gesto o addirittura optare per il rosso (come chiedeva qualche tifoso dagli spalti).