MOVIOLA Torino-Lecce, l’episodio chiave del match

MOVIOLA Torino Lecce, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A 2024/25

L’episodio chiave della moviola del match Torino Lecce, valido per la 4ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Andrea Colombo.

L’EPISODIO CHIAVE

L’arbitro Andrea Colombo ha condotto una gara tuttosommato corretta, che non ha richiesto l’intervento di VAR (o dello stesso fischietto) per qualche occasione particolarmente pungente. Questo, malgrado qualche lamentela sporadica dal pubblico di casa presente allo stadio.

Giusto, al minuto 59, non fischiare il rigore per il Torino. Quando Adams cade a terra dopo essere stato lanciato in area. Un contatto troppo flebile, evidentemente, quello subito dallo scozzese per assegnare il penalty