Moviola Verona Sampdoria: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 34ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Verona Sampdoria

L’episodio chiave della moviola del match tra Verona e Sampdoria, valido per la 34ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Ayroldi.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

42′ Rigore per la Sampdoria – Pestone di Gunter ai danni di Caputo: cartellino giallo per il difensore e penalty per i blucerchiati

