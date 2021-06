Moyes rinnova col West Ham, ufficiale: sfuma l’ipotesi Everton

David Moyes rinnova con il West Ham: dopo la grande stagione con il ritorno in Europa, prolungamento con il club londinese

Niente Everton per David Moyes che rinnova con il West Ham. Il comunicato.

«Il West Ham United è lieto di annunciare che il manager David Moyes ha firmato un nuovo contratto triennale con il Club. Lo scozzese ha guidato gli Hammers attraverso una risorgente campagna 2020/21 che è culminata in un sesto posto, assicurandosi la qualificazione europea attraverso la posizione in campionato per la terza volta nella storia del Club e raggiungendo un record di punti in Premier League nel processo. Da quando è tornato nell’East London nel dicembre 2019, Moyes ha avuto un impatto estremamente positivo e il suo approccio inclusivo si è rivelato perfetto per il Football Club».