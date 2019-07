Murillo Sampdoria: a breve si chiude, ecco le cifre dell’accordo

Sarà Murillo il rinforzo per la retroguardia chiesto da Di Francesco: affare praticamente concluso, ecco i dettagli

Murillo torna in Serie A: accordo con la Sampdoria per l’ex difensore dell’Inter. Il centrale, di proprietà del Valencia, sarà quasi certamente l’acquisto chiesto per la difesa da Di Francesco.

Come specificato a Sky Sport, i doriani hanno trovato un accordo per il prestito di Murillo a 2 milioni di euro, con obbligo di riscatto a 12. Il colombiano si appresta dunque a tornare in Italia.