Bortolo Mutti: «Scudetto? Tutte incollate. Inter davanti, ma occhio a quella squadra»

L’ex allenatore di Serie A Bortolo Mutti ha rilasciato queste dichiarazioni tra lotta Scudetto e Nazionale.

Passiamo ad analizzare il campionato di Serie A: quale è il suo pronostico dopo il primo scorcio di stagione?

«Davanti c’è un’ammucchiata clamorosa. Il Napoli è solo un punto avanti ad Atalanta e Inter. Ci sono anche la Lazio e la Fiorentina. Purtroppo manca il Milan che doveva essere in questa griglia. Campionato molto aperto anche se i valori sono molto ben delineati per me. Vedo l’Inter avanti a tutti anche se non sta attraversando un momento brillante. Vedo benissimo l’Atalanta che ha investito molto nonostante la perdita di Koopmeiners, ha lo stesso allenatore e sta recuperando Scalvini e Scamacca e può essere la sorpresa. Va tenuto in considerazione anche il Napoli che con Conte ha riottenuto grande credibilità. Come dicevo prima vedo molto bene anche Fiorentina e Lazio, non solo per lo scudetto ma anche per le altre posizioni europee. In attesa che rientrino anche squadra come il Milan e lo stesso Bologna che si sta effettivamente esprimendo sotto i suoi livelli. Vedremo, è un campionato molto bello e incerto che ci divertirà».

Infine un commento sulla Nazionale: le piace il nuovo gruppo di Spalletti e su quale giovane si sente di scommettere?

«Comuzzo è un nome da tenere in considerazione. Poi comunque è una squadra molto giovane, la vedo bene, in una fase di grande maturazione. Questo percorso servirà molto per capire su quale gruppo appoggiarsi per affrontare gli impegni più importanti. Mi piace, manca il talentuoso ma è un gruppo coeso e solido. Credo che potremo toglierci grandi soddisfazioni».