Nacho SALUTA ufficialmente il Real Madrid: la lettera è da BRIVIDI

Le parole di Nacho Fernandez sul suo addio al Real Madrid dopo dodici stagioni con i blancos. Tutti i dettagli

Tramite una lunga lettera sui propri social, Nacho ha detto addio al Real Madrid. Il difensore si trasferirà all’Al Qadsiah in Arabia Saudita.

LETTERA ADDIO – «Cari tifosi del Real Madrid, voglio dedicarvi alcune parole, che sono poche, per esprimere tutto quello che provo in questo momento. Dico addio al club della mia vita, il Real Madrid.

Sono arrivato che avevo 10 anni, mi sono formato come persona e come giocatore, ho imparato a vincere e perdere, a lottare e soffrire, a divertirmi e a vivere sempre con entusiasmo e determinazione. Ho imparato tutto quello che sono oggi. Sono quasi 25 anni che vengo ad allenarmi ogni giorno nello stesso posto, imparando i valori del Real Madrid, donando la mia vita e lottando per questo scudo: mi avete dato tutto.

È molto difficile per me, ma ora è il momento di partire con la fiducia e la tranquillità di sapere che ho sempre dato il massimo per rappresentare questo scudetto, dentro e fuori dal campo. Quando ero bambino, ho sognato tante volte di giocare nel nostro stadio, il Santiago Bernabéu, e oggi ho l’onore di concludere la mia carriera come capitano che è riuscito a sollevare la nostra 15esima Champions League. Non ci sono parole per esprimere i miei sentimenti.

Ho sempre desiderato che il mio finale da giocatore del Real Madrid fosse bello e al top, e posso dirti che averne uno migliore di questo è impossibile. Sono stati mesi di riflessioni, indecisioni e dubbi, ma oggi vengo a dirvi che ho bisogno di vivere un’ultima e diversa esperienza con la mia famiglia, e questo è il momento perfetto. Grazie, Real Madrid, per avermi compreso.

Presidente: grazie per il vostro aiuto e per la vostra fedele fiducia in me in ogni momento. Team: siete i miei fratelli. I migliori giocatori, compagni di squadra e AMICI che un capitano possa avere. Il solo pensiero di te mi rende felice. Mister: mi hai reso migliore con le tue pretese di dover superare me stesso in ogni momento. Grazie per esserti preso cura di me e per avermi compreso. Madridisti: le vostre richieste ci rendono grandi come giocatori. Grazie di tutto. Suonare per te e sentire il tuo calore mi ha reso più forte. Non dimenticare… Fino alla fine!!

Voglio inviare un messaggio di gratitudine alle centinaia di persone che hanno lavorato con me in tutti questi anni e che mi hanno reso un giocatore e una persona migliore. Allenatori, fisioterapisti, staff, medici, comunicazione e marketing, accessori, addetti ai lavori… GRAZIE in maiuscolo.

Grazie anche ai miei genitori, a mia moglie e ai miei figli, alla mia famiglia e ai miei amici, che mi hanno tenuto per mano in questo percorso senza lasciarmi andare. A volte non è stato facile, ma il tuo impegno e il tuo sostegno mi hanno permesso di realizzare un sogno e raggiungere la vetta. Vi saluto dopo 24 anni di assoluta dedizione, passione ed entusiasmo. Vorrei che mi ricordaste come un giovane giocatore che ha dato TUTTO per il suo club. Grazie di cuore. Da oggi griderò ogni titolo e ogni gol di questa incredibile famiglia. Il Real Madrid del mio cuore! Ci vediamo presto, madridisti».