Nadia Nadim: «Il gol nel derby era un sogno, farlo a San Siro poi… Dopo 200 reti ho le motivazioni di sempre. E adesso il Milan non vuole fermarsi dopo un periodo difficile»

Sulla gara Inter Milan, la calciatrice Nadia Nadim ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra emozione e percorso fatto per arrivare fino a qui

Uno storico derby ha proposto il calcio femminile nell’arena di San Siro. La gara tra Milan e Inter è terminata 1-1 e per le rossonere ha segnato Nadia Nadim, 37 anni, un’infanzia in Afghanistan, una storia oggi raccontata sul Corriere della Sera in un’intervista.

UNA RETE CHE NON DIMENTICHERA’ – «Assolutamente. La squadra ed io abbiamo passato mesi difficili, ora non vogliamo più fermarci».

LE MOTIVAZIONI DOPO 200 GOL – «Come sempre dalla fame di arrivare e dall’amore per il gioco: è questa la combinazione vincente. D’altronde la mia vita non è mai stata rose e fiori. Le cose ho dovuto meritarmele con perseveranza, nessuno mi ha regalato nulla».

SE NEL CAMPO PROFUGHI LE AVESSERO DETTO CHE AVREBBE GIOCATO A SAN SIRO – «Di sicuro gli avrei dato del pazzo, però è anche vero che non mi sono mai posta alcun limite. E all’epoca sognavo di calcare proprio simili palcoscenici».

LA MAMMA COME AVREBBE REAGITO – «Di certo con l’emoji delle fiamme (ride), com’era solita fare nella chat di famiglia. Era orgogliosa di me, sapeva quanti sacrifici avevo fatto. Oggi non passa partita senza che io guardi verso l’alto, dove ora si trova insieme a papà».

GOL DEDICATO AL MARITO – «No, a me stessa per aver finalmente infranto quella che per me era diventata ormai una maledizione. Ma mi lasci aggiungere una cosa. Famiglia per me significa anzitutto stare con le persone a cui tengo. Questo a Milano sta succedendo con le mie compagne di squadra. Mi vogliono bene, quando abbiamo un giorno libero usciamo insieme».