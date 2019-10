Nainggolan sull’Inter: «Fischiato perché parlavo della Roma»

Il centrocampista del Cagliari Nainggolan ha raccontato un retroscena sulla Roma risalente all’esperienza con la maglia dell’Inter

Il centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan si è raccontato ai microfoni di Sportweek, svelando un retroscena risalente all’ultima esperienza con la maglia dell’Inter: «All’inizio sono stato fischiato perché parlavo di Roma e della Roma, che è stata casa mia».

«Io non sono uno di quelli che bacia la maglia della squadra dove è appena arrivato. Sono tornato a Cagliari anche per la mia compagna: qui è nata, ha la famiglia e gli amici. Per lei è più facile combattere».