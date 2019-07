Nandez Cagliari: come gioca il centrocampista uruguaiano

Il Cagliari di Maran è forte su Nahitan Nandez. Analisi tattica delle caratteristiche del giocatore della Celeste

Naithan Nandez è un obiettivo di mercato del Cagliari. Il centrocampista uruguaiano del Boca Juniors è essenzialmente una mezzala che copre elevate porzioni di campo e che sa agire su tracce più esterne, defilandosi parecchio. Lo abbiamo visto con l’Uruguay in Copa America: in fase di non possesso faceva l’esterno destro nel 442, mentre si accentrava con la palla. Partecipa poco in costruzione ma ha un buon senso dell’inserimento.

Sembra quindi un profilo idoneo per il 4312 di Maran, visto che il suo Cagliari spesso difende a 4 in mezzo e i suoi interni devono sapersi muovere anche in orizzontale. Certo, non ha la completezza di Barella.