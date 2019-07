Nantes, Lafont: «Trattativa veloce: ho scelto un progetto ambizioso»

Fiorentina Lafont, il portiere francese ritorna in patria e quest’oggi si è presentato al Nantes, suo nuovo club

Alban Lafont è ormai l’ex portiere della Fiorentina. Quest’oggi si è presentato al suo nuovo club, il Nantes. Ecco le parole del classe 1999 al ritorno in patria: «La trattativa per venire qui è stata veloce. Mi hanno offerto un progetto interessante ed ambizioso, per questo ho scelto di accettare».

L’estremo difensore ha poi proseguito: «Le aspettative non mi preoccupano, so cosa posso fare. Spero che faremo meglio della scorsa stagione».