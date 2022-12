Napoli, ag. Demme: «Diego è contentissimo a Napoli, non ha nessun problema né con Spalletti né con lo spogliatoio»

Marco Busiello, agente di Diego Demme, giocatore del Napoli, ha parlato del futuro del centrocampista azzurro

Marco Busiello, agente di Diego Demme, giocatore del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss.

PAROLE – «Col Napoli non abbiamo ancora parlato in maniera ufficiale, ci sono stati dei discorsi fatti per capire quali potessero essere le situazioni che potevano nascere su Demme. Diego è contentissimo a Napoli, non ha nessun problema né con Spalletti né con lo spogliatoio. Poi è ovvio che voglia giocare di più. Si rende conto che in questo momento il Napoli è una macchina perfetta all’interno della quale è difficile trovare spazio».