Il centrocampista del Napoli Allan ha rilasciato un’intervista parlando della nuova stagione e degli obiettivi dei partenopei

Il Napoli vuole confermarsi, dopo la bella vittoria in trasferta contro la Lazio, nel big match di sabato contro il Milan al San Paolo. Uno dei pilastri del centrocampista partenopeo Allan ha rilasciato un’intervista a lance.com.br parlando della nuova stagione partita al meglio per la sua squadra e del suo prossimo avversario. Il brasiliano ha affermato che il Milan, come l’Inter, ha attraversato un brutto momento calcistico, ma entrambi sono dei club ricchi di storia, i quali stanno tornando nel calcio che conta, fattore che molto positivo, secondo Allan, per il calcio italiano, pronto a tornare competitivo come lo era un tempo.

Sugli obiettivi societari il giocatore, classe 1991, ha dichiarato che il Napoli penserà partita dopo partita e, se dovesse trovarsi in una buona posizione di classifica, ad un certo punto della stagione penserà allo Scudetto. Infine, il centrocampista brasiliano ha affermato che agli Azzurri c’è sempre stata una buona tradizione di calciatori suoi connazionali come Alemao e Careca, i quali hanno vinto molto all’ombra del Vesuvio: «Hanno contribuito a fare la storia di questo club portando a casa anche diversi trofei, vorrei seguire le loro orme». Infine Allan si è detto contento per l’arrivo in Italia di Cristiano Ronaldo che, a suo avviso, non solo aumenta la visibilità della Serie A, ma fa crescere la voglia di competere delle altre squadre.