Alle 20:45 il Napoli è di scena all’Allianz stadium. Ancelotti: “Dimostriamo di essere competitivi”

A Torino contro la Juve è una partita da tre punti che cade alla seconda giornata: guai a caricarla eccessivamente, ma la sfida dello stadium sarà per il Napoli il primo crash test per misurare l’effettiva consistenza degli azzurri nelle proprie ambizioni scudetto. Ancelotti in conferenza stampa, l’ha presentata proprio così: “Vogliamo dimostrare di essere competitivi, e questo significa interpretare al meglio sia la fase d’attacco che quella di difesa“.

In avanti, il Napoli dovrà rinunciare ancora una volta a Milik, nemmeno convocato. Mentre Lozano dovrebbe partire soltanto dalla panchina con il trio Callejòn, Mertens, Insigne confermatissimo dopo Firenze. Piccolo dubbio sul trequartista del 4-2-3-1 di Ancelotti, che potrebbe essere Fabiàn Ruiz come al debutto, ma non sono escluse sorprese. Meret a difendere i pali, Maksimovic o Di Lorenzo sulla destra con la coppia Manolas-Koulibaly confermata al centro e pieno ballottaggio tra Mario Rui e Ghoulam per completare il reparto a sinistra. Difficile pensare di prescindere da Zielinski e Allan a centrocampo, ma occhio alle sorprese con il giovane Elmas che scalpita e sul quale ricadono fiduciose le aspettative di tutto all’ambiente.