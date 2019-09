Napoli, Ancelotti: «Siamo al top della condizione. Sulla coppia Milik-Llorente…»

Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del bel successo contro il Lecce

Carlo Ancelotti non può che essere felice per la vittoria conquistata dal suo Napoli contro il Lecce. Un 1-4 che non ammette repliche. Le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

DIFETTI – «Nella prima parte di gara siamo stati troppo leziosi, ma per il resto la prestazione è stata buona per tutti i 90′. Llorente si è presentato benissimo, a me è piaciuto anche per come ha giocato con Milik. Il primo gol nasce da un suo tiro deviato. Davanti abbiamo tanta qualità».

MILIK-LLORENTE – «Milik-Llorente? Milik ha giocato un pò più esterno perché ha la possibilità di rientrare e tirare e quel lavoro lo sa fare bene. Hanno lavorato bene in coppia e si sono mossi bene».

ALLAN – «Allan? Giocatore importante, ma a centrocampo tutti possono fare tutti i ruoli».

INTER O JUVE – «Inter o Juve per il primo posto? Juve ancora da definire conoscendo Sarri, l’Inter è già una squadra con delle certezze. Però i bianconeri hanno tempo per crescere»