Napoli, Bagni: «Può vincere la Champions, lo dico da tre mesi»

Salvatore Bagni si sbilancia e lo dice apertamente: per lui il Napoli può vincere la Champions League. Le sue dichiarazioni

Salvatore Bagni, a Radio Crc, ha così parlato delle possibilità del Napoli in Champions League.

LE PAROLE – «La gara di ieri è andata come avevamo previsto. L’Eintracht avrebbe dovuto ribaltare la situazione, ma i meriti del Napoli sono enormi. Il Napoli continua ad avere un rendimento altissimo. Da 3 mesi dico che il Napoli può vincere la Champions. Chi ha detto che una squadra che per la prima volta va ai quarti di finale poi non può anche vincere la Champions? Certo, un punto in più lo darei alla squadra di Guardiola che è forse più forte, ma passo per passo si può arrivare fino alla fine. Iniziamo col sapere l’urna cosa ci dirà».