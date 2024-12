Napoli, si ferma Buongiorno: infortunio in allenamento, i tempi di recupero

Le condizioni fisiche di Alessandro Buongiorno, difensore centrale del Napoli, dopo l’infortunio rimediato in allenamento. I dettagli

Il Napoli ha reso noto l’infortunio subito da Alessandro Buongiorno in allenamento.

COMUNICATO – «Alessandro Buongiorno si è infortunato oggi in allenamento. Il difensore azzurro, in seguito a una caduta, si è procurato, come hanno evidenziato gli esami sostenuti presso il Pineta Grande Hospital, una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Buongiorno da domani inizierà la riabilitazione».