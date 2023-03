Napoli Calaiò: «La 10 a Kvara? Se l'ha indossata il pampa Sosa...»

Le parole di Emanuele Calaiò, ex del Napoli: «La data per lo scudetto? Da anti-juventino, il 23 aprile – giorno della sfida allo Stadium»

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, ha parlato a Marte Sport Live su Radio Marte.

«La data per lo scudetto? Da anti-juventino, il 23 aprile – giorno della sfida allo Stadium – non sarebbe affatto male. Se potessi scegliere, direi questo giorno. Ma andrebbe bene pure il 7 maggio al Maradona contro la Fiorentina. Al di là di tutto, mi auguro che il Napoli possa chiudere presto il discorso e poi concentrarsi sulla Champions. Sono convinto che gli azzurri continueranno a macinare gioco, questo gruppo ha fame e continuerà a stupirci anche dopo la matematica vittoria. Il Napoli potrebbe battere anche il record di punti. La 10 a Kvaratskhelia? Il mio amico Pampa Sosa l’ha indossata questa maglia, quindi per una volta potrebbe indossarla pure Kvara: è il giocatore più talentuoso dopo Maradona nella storia del Napoli».