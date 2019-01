Napoli, ecco l’offerta per Lozano: 30 milioni più Younes, il PSV vacilla

Il numero uno del Napoli Aurelio De Laurentiis è pronto ad accontare Ancelotti bloccando l’esterno Lozano in vista dell’estate

Ancelotti ha un desiderio per il prossimo anno: Hirving Lozano. Il Napoli in questa finestra di mercato è alle prese con l’assalto del Paris Saint-Germain per il brasiliano Allan e con il malumore del terzino Hysaj. Ma l’obiettivo non è solo vendere, ma acquistare campioni in grado di colmare il gap con la capolista Juventus, regina incontrastata della Serie A da ben 7 anni. L’obiettivo numero uno dell’estate porta proprio al nome del messicano classe ’95.

Dopo aver strabiliato al Mondiale in Russia, Lozano sta facendo faville: 15 gol e 9 assist in stagione, considerando tutte le competizioni. I contatti tra Giuntoli e Mino Raiola sono frequenti in queste settimane, con gli azzurri che stanno preparando un’offerta per far vacillare il PSV Eindhoven. De Laurentiis proporrà ben 30 milioni più Younes, l’esterno che non ha per niente convinto in terra partenopea. La richiesta degli olandesi è di 40 milioni, non distante quindi dalla proposta del Napoli. L’affare potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane, con Lozano opzionato in vista dell’estate.